30 березня у Дніпрі оголошено днем жалоби

фото: з відкритих джерел

У Дніпрі неділю, 30 березня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає RegioNews.

"Чергова жахлива атака на Дніпро. За всіма загиблими в місті завтра оголошено день жалоби", – написав Філатов.

За його словами, по всіх районах, де ворог завдав ударів, нині працюють відповідні служби, комунальники та техніка.

Вже зараз відомо, що у будинках треба буде замінити щонайменше 1,5 тис вікон, додав міський голова.

Нагадаємо, ввечері 28 березня ворог атакував Дніпро 20 "шахедами".

В результаті атаки російських безпілотників загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі – згорів елітний ресторанний комплекс.

Згодом міська влада оприлюднила фото наслідків.