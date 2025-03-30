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30 березня 2025, 05:05

Кількість постраждалих у Дніпрі та Кривому Розі зросла, — ОВА

30 березня 2025, 05:05
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фото: Сергій Лисак
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Число постраждалих через ворожі атаки на Дніпро та Кривий Ріг знову збільшилося. Ліквідація наслідків російського терору триває

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Дніпрі, за останніми даними, вже 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє — "важкі". У Кривому Розі на зараз 9 потерпілих. Ушпиталені троє з них", — йдеться у повідомленні.

Також у Дніпрі, за уточненою інформацією, ще один приватний будинок знищений і ще з десяток — понівечені. Пошкоджені шість навчальних закладів, два гуртожитки та підприємства.

Крім того, росіяни атакували й інші території Дніпропетровщини. Сергій Лисак уточнив, що окупанти обстрілювали Нікопольщину. У райцентрі та Марганецькій громаді пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, дваа приватні будинки та магазин.

На Синельниківщині під ударом ворога була Межівська громада. Через атаки дронів-камікаде постраждали 58-річна жінка й 35-річний чоловік. Потерпілих госпіталізували. Понівечені два приватні будинки й авто.

Нагадаємо, ввечері 28 березня ворог атакував Дніпро 20 "шахедами".

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки російських безпілотників у Дніпрі загинули чотири людини, ще 21 – поранені. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі – згорів елітний ресторанний комплекс.

Міська влада оприлюднила фото наслідків. Сьогодні, 30 березня, у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ збільшилася до восьми.

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