Російська авіація атакувала Сумщину КАБами: загинула продавчиня крамниці, є руйнування
Протягом минулої доби окупанти бомбили та атакували мирних жителів Сумського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, є поранена людина. Зруйновані житлові будинки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, 23 березня росіяни обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади.
"Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено. Пошкоджено та знищено низку приватних будинків", – йдеться у повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.
Нагадаємо, раніше росіяни кілька діб поспіль атакували авіацією Краснопілля на Сумщині.
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