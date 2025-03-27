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27 березня 2025, 10:29

Митрополит Епіфаній розповів, що є більшою загрозою, ніж найстрашніша зброя

27 березня 2025, 10:29
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Що є більшою загрозою, ніж найстрашніша зброя? Те, що робить можливим її застосування – ненависть і байдужість
Що є більшою загрозою, ніж найстрашніша зброя? Те, що робить можливим її застосування – ненависть і байдужість
фото: depositphotos.com
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Останнє навіть більш небезпечне за ненависть, адже коли іншим буде байдуже в той час, як деякі чинитимуть явне зло, і вони нічого у відповідь не робитимуть і ніяк не реагуватимуть, тоді гине любов і людськість, гине саме життя.

Великим гріхом щодо ближнього є ненависть до нього, але байдужість є гріхом ніяк не меншим. Коли ми чуємо заповідь Божу: "Не вбивай", то важливо розуміти її не лише буквально, але також в тому сенсі, що не можна вбивати людської віри в добро, надії на співчуття, підтримку, допомогу. Не можна "вбивати" інших своєю черствістю, холодністю, пасивністю, відстороненістю.

Все це є ознаками байдужості – тяжкої хвороби душі. Її називають духовним паралічем, бездушшям. Це коли люди ніби бачать, але залишаються сліпими, коли ніби чують, але є глухими до "чужих" проблем, коли вони ніби існують фізіологічно, але мертві духовно. Байдужість ізолює, закриває серця, присипляє совість, вбиває почуття, бажання і прагнення.

Байдужість – це плід егоїзму і гордині. Їй притаманне відсторонення, замикання на собі й небажання хоч чимось потурбувати себе. Все, що відбувається довкола, для хворої на байдужість людини є неважливим, нецікавим, не гідним її уваги. Її серце ніби завмерло і тому не породжує жодних нових почуттів – ані добрих, ані злих. Такий духовний стан є дуже небезпечним для людства. У Євангелії цей стан названо також "теплохолодністю", коли душа людини ані гаряча, ані холодна, замертвіла у збайдужінні.

Приклади байдужості неодноразово знаходимо в Писанні. Зокрема, у притчі про милосердного самарянина, де побитого й пораненого розбійниками чоловіка залишили лежати на дорозі ледь живим і випадковий священник, і левит, який теж "підійшов, подивився і пройшов мимо" (Лк. 10: 32). Сам Син Божий Господь Ісус Христос відчув біль гріха байдужості щодо Себе, коли після несправедливих звинувачень, страшних тортур, побиття і знущань Він був розіп’ятий на хресті, а довкола… "стояли люди і дивилися" (Лк. 23: 35).

Слово Боже застерігає нас про часи, коли у світі пануватиме байдужість, відсутність любові, уваги і підтримки одне одного. Коли учні Ісуса Христа запитали Його про ознаки кінця світу, серед іншого Спаситель назвав таке: "Через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох" (Мф. 24: 12). Охолодження любові і є байдужість!

Беззаконня мають отримувати гідну відповідь і покарання, таким чином їх потрібно зупиняти. Не можна їх толерувати, прикриваючись політикою нейтралітету, невтручання чи ігнорування. Не можна людству бути байдужим до проблем своїх братів і сестер, бо світ може загинути від байдужості. Тому Господь і відкидав цей гріх категорично: "Знаю твої діла; ти ні холодний, ні гарячий; о, якби ти був холодний або гарячий! Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст Моїх" (Одкр. 3: 15 – 16).

Не будьте байдужими!

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