РФ атакувала Київщину безпілотниками: є поранений

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У результаті атаки російських безпілотників у Фастівському районі Київської області постраждав 37-річний чоловік

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що в чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Також ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Нагадаємо, окупанти ввечері здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників по території України. У низці областей, зокрема в Київській, було оголошено повітряну тривогу.

У неділю, 23 березня, окупанти завдали ударів по Києву та області. На Київщині пошкоджено будинки, двоє людей травмовано.

У столиці падіння уламків російських безпілотників зафіксували у п'яти районах, три людини загинули. Серед загиблих – батько та його маленька дочка.