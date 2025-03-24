16:16  23 березня
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
13:09  23 березня
У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом
10:36  23 березня
У Києві через ворожу атаку постраждав офіс OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 07:08

РФ атакувала Київщину безпілотниками: є поранений

24 березня 2025, 07:08
Читайте также на русском языке
фото: КОВА
Читайте также
на русском языке

У результаті атаки російських безпілотників у Фастівському районі Київської області постраждав 37-річний чоловік

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що в чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Також ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Нагадаємо, окупанти ввечері здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників по території України. У низці областей, зокрема в Київській, було оголошено повітряну тривогу.

У неділю, 23 березня, окупанти завдали ударів по Києву та області. На Київщині пошкоджено будинки, двоє людей травмовано.

У столиці падіння уламків російських безпілотників зафіксували у п'яти районах, три людини загинули. Серед загиблих – батько та його маленька дочка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поранення Київська область ППО чоловік російська армія безпілотники багатоквартирний будинок
Масштабна пожежа на Київщині: вогонь знищив будівлі та охопив 60 гектарів
24 березня 2025, 01:20
На Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку
24 березня 2025, 00:23
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
24 березня 2025, 00:01
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 24 березня
24 березня 2025, 09:00
На Донеччині минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів
24 березня 2025, 08:51
Росіяни атакували Нікополь із РСЗВ "Град": є руйнування, постраждав цивільний
24 березня 2025, 08:50
Вночі ППО збила понад 50 російських "шахедів" і БпЛА інших типів
24 березня 2025, 08:40
На Полтавщині четверо дітей побили 10-річного хлопчика
24 березня 2025, 08:15
На Сумщині ППО збила 4 ударні БпЛА
24 березня 2025, 08:05
Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 4 цивільних
24 березня 2025, 07:57
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені
24 березня 2025, 07:55
Відсьогодні на дорогах України побільшає камер: адреси
24 березня 2025, 07:52
Знищення російської ППО в Криму: з'явилися нові деталі спецоперації ГУР
24 березня 2025, 07:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »