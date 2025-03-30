12:05  30 березня
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
15:08  29 березня
30 березня у Дніпрі оголошено днем жалоби
10:15  30 березня
Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
UA | RU
UA | RU
30 березня 2025, 11:11

Сили ППО знищили 65 російських безпілотників, які вночі атакували Україну

30 березня 2025, 11:11
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 30 березня російська армія запустила по Україні одну ракету, 111 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 35 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим. Також загарбники випустили балістичну ракету з Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, партизани підпалили базу-стоянку російських окупантів, розташовану на правобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
Удари по Харкову та області: 2 людини загинули, постраждали понад 30 цивільних
30 березня 2025, 09:40
Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів
30 березня 2025, 10:45
Армія РФ вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"
30 березня 2025, 08:05
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 35, — Терехов
30 березня 2025, 12:42
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
30 березня 2025, 12:05
Окупанти обстріляли Полтавщину: виникли пожежі, постраждала жінка
30 березня 2025, 11:43
Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів
30 березня 2025, 10:45
Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
30 березня 2025, 10:15
На Херсонщині через російські обстріли постраждали 4 цивільних
30 березня 2025, 09:58
Удари по Харкову та області: 2 людини загинули, постраждали понад 30 цивільних
30 березня 2025, 09:40
Перехід на літній час: Укрзалізниця пояснила, як тепер курсують потяги
30 березня 2025, 09:00
Армія РФ вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"
30 березня 2025, 08:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »