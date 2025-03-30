Сили ППО знищили 65 російських безпілотників, які вночі атакували Україну

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 березня російська армія запустила по Україні одну ракету, 111 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 35 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим. Також загарбники випустили балістичну ракету з Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.