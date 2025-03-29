Пограбував на побаченні: поліція повідомила киянину про підозру

фото: Національна поліція

Про це повідомили столичні правоохоронці, передає RegioNews.

Зазначається, що до поліції Подільського району звернулася 40-річна жінка із заявою про крадіжку. Вона розповіла, що запросила у гості нового знайомого, і під час спільного вживання алкоголю він викрав її мобільний телефон. Перед цим чоловік дізнався код доступу до ґаджета.

Пізніше зловмисник скористався смартфоном, щоб розплатитися за покупки в магазині, а також зняв гроші з банківської картки потерпілої.

Поліцейські встановили особу злочинця – ним виявився 26-річний киянин.

Мобільний телефон вилучено, а чоловікові оголошено підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині за крадіжку чоловік потрапив за ґрати. 24-річний здлодій пограбував незнайомця у парку. Він вирвав із рук гаманець, де були 1300 гривень, банківські карти та документи.