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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство. Тепер він ризикує опинитися у в'язниці

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Про підозру повідомили 55-річному жителю Солом'янського району. Відомо, що він систематично принижував дружину, а також погрожував їй розправою та застосовував фізичну силу.

Правоохоронці за фактом вчинення зловмисником домашнього насильство розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України та повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Під час сварок жінка ображала свого чоловіка нецензурною лайкою, а також вдавалась до побоїв. За даними правоохоронців, вона також зловживає алкоголем та наркотиками.