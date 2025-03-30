На Херсонщині через російські обстріли постраждали 4 цивільних
Протягом минулої доби, 29 березня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Інженерне, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Тягинка, Ольгівка, Осокорівка, Урожайне, Новорайськ, Гаврилівка, Нововоронцовка, Монастирське, Качкарівка, Львове, Костирка та Козацьке.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.
Нагадаємо, через удари по Харкову та області дві людини загинули, ще понад 30 цивільних постраждали.