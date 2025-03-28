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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
28 березня 2025, 15:15

Як Путін планує вводити управління ООН в Україні?

28 березня 2025, 15:15
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Якщо хтось гадає, що заява Путіна про введення управління ООН - це ідіотизм маразматика, той помиляється
Якщо хтось гадає, що заява Путіна про введення управління ООН - це ідіотизм маразматика, той помиляється
фото: з відкритих джерел
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Це ціла кампанія, над якою, очевидно, працювали найкращі уми РФ.

Спойлер: ідея ідіотична. Але ми маємо памʼятати: затверджений план в Росії відпрацьовується, а не викидається в смітник. Тому до цього треба поставитися серйозно.

Отже, якщо коротко. Пєсков сьогодні розшифрував вчорашній спіч Путіна. Наведу повну цитату:

"Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины.Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется".

Простіше кажучи, російська ідея полягає в наступному:

1. Нелегітимна українська влада не контролює армію (нациків), яка живе в анархії (посилає на три букви домовленості, парафовані самим Трампом);

2. Росія залишається миролюбною країною, яка хоче завершення війни, а в Україні нема влади і нацики хочуть крові;

3. Україна - країна терорист.

Повторюся, це тупа ідея, яку не сприйме навіть Іран. Але відтепер і на ще якийсь час це головний наратив росіян. І з ним треба боротися також. Адже одним із головних напрямків цієї інформвійни буде Україна.

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