На Полтавщині четверо дітей побили 10-річного хлопчика

фото: Національна поліція

Про це повідомила пресслужба поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, подія сталася приблизно два тижні тому в місті Зіньків, на території недобудованої будівлі.

Неповнолітні віком 10, 11, 12 та 14 років тримали та били свого 10-річного знайомого.

Діти разом із батьками надали пояснення поліції. Причини й обставини інциденту наразі встановлюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в місті Трускавець на Львівщині четверо підлітків познущалися з 18-річного хлопця з інвалідністю. При цьому вони знімали відео, яке згодом виклали в соцмережі. Нападниками були троє дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років.

Одній із організаторок нападу -14-річній дівчині, повідомили про підозру у хуліганстві.