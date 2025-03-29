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29 березня 2025, 18:11

В Україні пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 30 березня

29 березня 2025, 18:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 30 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликі дощі

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі, вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі.

На решті території без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°.

У Карпатах вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна, в першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі лише локальні грози.

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