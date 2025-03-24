Окупанти посилили фільтраційні заходи в Луганську, – ЦНС
У тимчасово окупованому Луганську фіксують нову хвилю фільтраційних заходів, що супроводжуються залякуванням населення
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
"Російські терористи посилили перевірки на блокпостах – ретельний огляд авто та допити тих, кого підозрюють у проукраїнських настроях. Якщо раніше фільтрації прикривалися перевіркою "автоцивілок", то тепер це – відкрита акція залякування та терору проти мирного населення", – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим ЦНС закликає луганців фіксувати дії причетних до репресій колаборантів і передавати інформацію через анонімний чат-бот.
"Надавайте дані про колаборантів, гауляйтерів і виконавців злочинної політики кремля! Кожне ім’я має бути встановлене – і кожен злочинець має відповісти", – наголосили в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області окупаційна влада роздає земельні ділянки російським військовим.