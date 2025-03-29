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29 березня 2025, 17:04

На Харківщині через ворожий обстріл поранено 75-річного чоловіка

29 березня 2025, 17:04
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фото: Telegram/Олег Синєгубов
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Війська РФ обстріляли селище Борова Ізюмського району на Харківщині, поранений чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, поранення отримав 75-річний чоловік.

"Російські війська обстріляли селище Борова з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на площі 100 кв м. Також пошкоджено приватний будинок", – написав Синєгубов.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

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