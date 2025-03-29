На Харківщині через ворожий обстріл поранено 75-річного чоловіка
Війська РФ обстріляли селище Борова Ізюмського району на Харківщині, поранений чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, поранення отримав 75-річний чоловік.
"Російські війська обстріляли селище Борова з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на площі 100 кв м. Також пошкоджено приватний будинок", – написав Синєгубов.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
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