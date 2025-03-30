12:05  30 березня
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
15:08  29 березня
30 березня у Дніпрі оголошено днем жалоби
10:15  30 березня
Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
UA | RU
UA | RU
30 березня 2025, 15:47

На Донеччині росіяни вдарили по вантажівці "Нової пошти": постраждав водій

30 березня 2025, 15:47
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Донецькій області
Читайте также
на русском языке

У суботу, 29 березня, окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль "Нової пошти" у місті Родинське Покровського району Донецької області. Водія ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Внаслідок удару ворожого FPV-дрона по цивільній вантажівці, постраждав водій. Чоловік отримав акубаротравму та осколкове поранення, виникла пожежа речей, які перевозилися в автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та надали першу домедичну допомогу пораненому водію 1969 року народження. Потерпілого передали медикам.

Офіційний Телеграм-канал Покровської міської військової адміністрації уточнив, що 15:20 29 березня під удар потрапив вантажний автомобіль "Нової пошти".

Нагадаємо, число потерпілих через масовану нічну атаку російських дронів на Харків збільшилося до 35 осіб. Відомо про двох жертв. Окупанти били "шахедами" по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти ДСНС Донецька область дрон БПЛА вантажівка постраждалий
За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів і 1000 ударних дронів, – Зеленський
30 березня 2025, 14:30
Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів
30 березня 2025, 10:45
На Херсонщині через російські обстріли постраждали 4 цивільних
30 березня 2025, 09:58
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Захисники Сумщини приземлили російські "Гербери"
30 березня 2025, 16:22
У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку
30 березня 2025, 15:05
За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів і 1000 ударних дронів, – Зеленський
30 березня 2025, 14:30
На Миколаївщині зникла 16-річна школярка
30 березня 2025, 13:55
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 30 березня
30 березня 2025, 13:20
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 35, — Терехов
30 березня 2025, 12:42
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
30 березня 2025, 12:05
Окупанти обстріляли Полтавщину: виникли пожежі, постраждала жінка
30 березня 2025, 11:43
Сили ППО знищили 65 російських безпілотників, які вночі атакували Україну
30 березня 2025, 11:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »