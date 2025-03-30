На Донеччині росіяни вдарили по вантажівці "Нової пошти": постраждав водій

фото: ДСНС України у Донецькій області

У суботу, 29 березня, окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль "Нової пошти" у місті Родинське Покровського району Донецької області. Водія ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Внаслідок удару ворожого FPV-дрона по цивільній вантажівці, постраждав водій. Чоловік отримав акубаротравму та осколкове поранення, виникла пожежа речей, які перевозилися в автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та надали першу домедичну допомогу пораненому водію 1969 року народження. Потерпілого передали медикам.

Офіційний Телеграм-канал Покровської міської військової адміністрації уточнив, що 15:20 29 березня під удар потрапив вантажний автомобіль "Нової пошти".

Нагадаємо, число потерпілих через масовану нічну атаку російських дронів на Харків збільшилося до 35 осіб. Відомо про двох жертв. Окупанти били "шахедами" по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі міста.