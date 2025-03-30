Окупанти обстріляли Полтавщину: виникли пожежі, постраждала жінка

фото: Володимир Когут

Сьогодні вночі, 30 березня, російські окупанти вчергове атакували Полтавщину. В області працювали сили ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків у Полтавському районі було зафіксовано загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Також уламками було пошкоджено покрівлю та скління приватного будинку.

"Незначних пошкоджень зазнала адміністративна будівля дитячого табору та лінія електропередач. Через подію легких травм зазнала жінка, якій медики надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки без світла залишилися 16 абонентів. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, через удари по Харкову та області дві людини загинули, ще понад 30 цивільних постраждали.