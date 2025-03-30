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30 березня 2025, 13:55

На Миколаївщині зникла 16-річна школярка

30 березня 2025, 13:55
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фото: Нацполіція
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Вчора ввечері, 29 березня, в селі Агрономія Арбузинської громади Первомайського району зникла 16-річна Марія Родіна

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївщини, передає RegioNews.

Про зникнення дівчини правоохоронцям стало відомо сьогодні зранку. Вчора, близько 20:00, підліток пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Наразі її місцезнаходження невідоме.

"Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся темне довге, очі світлі. Була одягнута у спортивну балоневу куртку чорного кольору, спортивні штани чорного кольору з білими лампасами та кросівки білого кольору", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дівчини, повідомити будь-яку інформацію про Марію Родіну:

  • до відділення поліції № 1 Первомайського райвідділу в селищі Арбузинка, вулиця Шевченка, 200;
  • або зателефонувати за номером: (096) 49-62-855, (068) 31-34-656, (097) 23-39-973 або 102.

Нагадаємо, днями зниклу 16-річну дівчину з Одеси знайшли мертвою на Львівщині.

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