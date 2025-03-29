Фінляндія пропонує призначити спецпосланця із питань по Україні

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Європа мусить створити власну команду для переговорів щодо України та призначити спеціального представника з цього питання

Про це в інтерв'ю France 24 сказав президент Фінляндії Александр Стубб, передає RegioNews.

За його словами, європейцям потрібно зробити дві речі. Перша – це створення переговорної групи, як у Сполучених Штатів, України та РФ, а поім призначити свого спецпосланця щодо України.

"З часом нам знадобиться спеціальний посланець, який би відповідав і координував усе. Адже прямо зараз, хоча ми маємо дуже хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще існує питання: Гаразд, хто є європейським посланнцем? Кому я маю дзвонити?", – сказав Стубб.

Він також привітав ініціативу Великої Британії та Франції щодо створення Коаліції охочих на підтримку України.

Нагадаємо, цього тижня Володимир Зеленський заявив, що Росія не збирається йти на справжній мир.

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