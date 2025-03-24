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24 березня 2025, 07:30

Удари КАБами, обстріли з РСЗВ та артилерії: на Запоріжжі пошкоджена цивільна інфраструктура

24 березня 2025, 07:30
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фото: Запорізька ОВА
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Минулої доби російські війська завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранена мирна мешканка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Жінка постраждала внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

  • п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Малій Токмачці.
  • 272 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Веселянку, Новоіванівку, П'ятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 163 артобстріли завдали окупанти по території П'ятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Через ворожий обстріл сталася пожежа, постраждала мирна жителька.

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РФ війна обстріли окупанти Запорізька область постраждала Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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