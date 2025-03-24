Знищення російської ППО в Криму: з'явилися нові деталі спецоперації ГУР
Дрон бійців спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу", які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний кадр уникнення ракетного удару з російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1"
Унікальне відео та кадри ураження російської ППО оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Нові деталі технологічного бою на півострові ― на відео. Боротьба триває!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.
Також нещодавно воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.