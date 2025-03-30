Удари по Харкову та області: 2 людини загинули, постраждали понад 30 цивільних

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Вчора під масованими обстрілами РФ були Харків, Чугуївський, Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та безпілотні літальні апарати. Є жертви та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

Ввечері 29 березня під масованою атакою дронів перебував Харків.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торговельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади тощо. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських атак в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, заклад освіти, транспортні засоби, житлові будинки.

У Куп’янську від удару КАБа постраждали четверо цивільних. Ще одна людина отримала травми в селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

За фактами воєнних злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років.