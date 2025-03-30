Удари по Харкову та області: 2 людини загинули, постраждали понад 30 цивільних
Вчора під масованими обстрілами РФ були Харків, Чугуївський, Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та безпілотні літальні апарати. Є жертви та постраждалі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
Ввечері 29 березня під масованою атакою дронів перебував Харків.
"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торговельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади тощо. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російських атак в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, заклад освіти, транспортні засоби, житлові будинки.
У Куп’янську від удару КАБа постраждали четверо цивільних. Ще одна людина отримала травми в селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.
За фактами воєнних злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років.