12:05  30 березня
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
15:08  29 березня
30 березня у Дніпрі оголошено днем жалоби
10:15  30 березня
Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
UA | RU
UA | RU
30 березня 2025, 09:40

Удари по Харкову та області: 2 людини загинули, постраждали понад 30 цивільних

30 березня 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора під масованими обстрілами РФ були Харків, Чугуївський, Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та безпілотні літальні апарати. Є жертви та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

Ввечері 29 березня під масованою атакою дронів перебував Харків.

"Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торговельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади тощо. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських атак в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, заклад освіти, транспортні засоби, житлові будинки.

У Куп’янську від удару КАБа постраждали четверо цивільних. Ще одна людина отримала травми в селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

За фактами воєнних злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі окупанти Харківська область Нацполіція постраждалі
Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів
30 березня 2025, 10:45
Кількість постраждалих у Дніпрі та Кривому Розі зросла, — ОВА
30 березня 2025, 05:05
На Харківщині через ворожий обстріл поранено 75-річного чоловіка
29 березня 2025, 17:04
Всі новини »
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 35, — Терехов
30 березня 2025, 12:42
Трагедія на кордоні: у Тисі виявили тіло потопельника
30 березня 2025, 12:05
Окупанти обстріляли Полтавщину: виникли пожежі, постраждала жінка
30 березня 2025, 11:43
Сили ППО знищили 65 російських безпілотників, які вночі атакували Україну
30 березня 2025, 11:11
Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів
30 березня 2025, 10:45
Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
30 березня 2025, 10:15
На Херсонщині через російські обстріли постраждали 4 цивільних
30 березня 2025, 09:58
Перехід на літній час: Укрзалізниця пояснила, як тепер курсують потяги
30 березня 2025, 09:00
Армія РФ вивела в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр"
30 березня 2025, 08:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »