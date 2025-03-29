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29 березня 2025, 17:33

Україна повернула з російської окупації п'ятьох дітей

29 березня 2025, 17:33
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фото: Facebook/Дмитро Лубінець
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П'ятьох українських дітей віком від 11 до 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя

Про це повідомив український Омбудсман Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, повернути дітей вдалося за посередництва незмінного партнера — Держави Катар.

Серед повернених – 12-річна дівчинка, чий батько перебуває в полоні. За три роки війни вона двічі змінювала місце проживання, мала конфлікти з матір'ю, а її здоров'я значно погіршилося. Тепер опіку над дитиною оформлено на бабусю, і їй буде надана необхідна допомога.

Ще один хлопчик, якого повернули, проживав із батьком на ТОТ і зазнавав жорстокого поводження. Незважаючи на очевидні факти насильства, місцеві соцслужби не втручалися. Його мати намагалася самостійно забрати дитину, але безуспішно. Лише завдяки зверненню до відповідних органів та посередництву Катару хлопчик возз'єднався з мамою.

На сьогодні Україна повернула 1247 дітей як з території РФ, так і з тимчасово окупованих регіонів.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути 21-річну дівчину, яка провела 10 років під окупацією.

Раніше повідомлялося, що в Україні кожна п'ята дитина під час війни втратила близького родича або друга.

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