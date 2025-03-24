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24 березня 2025, 07:52

Відсьогодні на дорогах України побільшає камер: адреси

24 березня 2025, 07:52
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фото: з відкритих джерел
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З 24 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати додаткові 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, 36 комплексів установлять у нових місцях, а чотири - відновлять роботу.

Окрім того, у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:

  • просп. Святого Івана Павла II, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська);
  • просп. Святого Івана Павла II, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).

З розташуванням усіх комплексів автофіксації ПДР можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в Україні запустили систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з 1 червня 2020 року. Спочатку цю ініціативу запровадили в Київській області та Києві.

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