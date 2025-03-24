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24 березня 2025, 03:41

Прикордонники показали знищення ворожої техніки в районі Серебрянського лісництва та Кремінної

24 березня 2025, 03:41
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фото: скріншот із відео
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Бійці ДПСУ продовжують завдавати нищівних ударів по техніці та позиціях російських окупантів, завдаючи їм значних втрат

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Пілоти "Фенікс" невтомно нищать ворога, очищуючи рідну землю", – зазначається у повідомленні.

Прикордонники уразили танк та бронемашину "Тигр", а також спалили склади та укриття окупантів.

На відео – добірка кадрів роботи підрозділу в районі Кремінної та Серебрянського лісництва в Луганській області.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ знищили на одному із ключових напрямків фронту російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів.

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