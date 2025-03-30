Війська РФ обстріляли громади на Запоріжжі: пошкоджені будинки
Вдень 30 березня російські війська завдали ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок "прильотів" є пошкодження житлової інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Пошкоджено приватні будинки – наслідки ворожих ударів по громадах Запорізької області. Попередньо, без постраждалих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські військові здійснили 325 атак по Запорізькій області, застосовуючи артилерію, авіацію, реактивні системи залпового вогню та дрони-камікадзе.
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