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30 березня 2025, 10:45

Запорізька область під обстрілами: за добу росіяни завдали понад 300 ударів

30 березня 2025, 10:45
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фото: Нацполіція
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За минулу добу російські військові здійснили 325 атак по Запорізькій області, застосовуючи артилерію, авіацію, реактивні системи залпового вогню та дрони-камікадзе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Масштаби обстрілів за добу:

  • 152 удари артилерією;
  • чотири атаки з РСЗВ;
  • 165 ударів дронами-камікадзе;
  • чотири авіаудари.

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти: Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка (Пологівський район), а також Кам’янське та П’ятихатки (Василівський район).

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На щастя, інформації про постраждалих немає.

За фактами воєнних злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років.

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