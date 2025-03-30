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30 березня 2025, 01:00

Росіяни атакували Харків "шахедами": є жертви, 25 людей поранені, серед них — діти

30 березня 2025, 01:00
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фото: Олег Синєгубов
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Вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Через атаку дронів у місті пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, виникли пожежі.

"2 людей загинули — 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. За даними ОВА, двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, на Харківщині через ворожий обстріл поранений чоловік.

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