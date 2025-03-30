Росіяни атакували Харків "шахедами": є жертви, 25 людей поранені, серед них — діти
Вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Через атаку дронів у місті пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, виникли пожежі.
"2 людей загинули — 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані", — йдеться у повідомленні.
Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. За даними ОВА, двоє дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, на Харківщині через ворожий обстріл поранений чоловік.