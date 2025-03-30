У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку
Сьогодні вранці, 30 березня, російські окупанти атакували БпЛА жительку селища Антонівка Херсонського району. Жінка отримала важкі травми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканку Антонівки близько 6:15.
"60-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови, тулуба, руки та ніг. Потерпіла – у важкому стані, її доправили до лікарні", – йдеться у повідомленні.
Наразі медики надають постраждалій всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали четверо мирних мешканців.
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