Українські фільми покажуть на кінофестивалі центральної та східної Європи

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У німецькому Вісбадені на goEast Film Festival 2025, що проходитиме з 23 по 29 квітня, покажуть п'ять українських фільмів

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, передає RegioNews.

Там зазначають, що добірка презентує різноманіття українського кіно: від художніх до документальних стрічок, що розкривають важливі історичні, соціальні та культурні теми.

У програмі Кінофестивалю Центральної та Східної Європи в секції "Meet the East" покажуть науково-фантастичну трагікомедію "Ти — Космос" Павла Острікова. У цій же секції відбудеться показ документального фільму Катерини Горностай "Стрічка часу".

У секції "Symposium" продемонструють повнометражний фантастичний художній фільм "Брама" режисера Володимира Тихого, а також повнометражну документальну стрічку Олени Федюк "Італійський щоденник Ольги".

У секції "80 Years after WWII" покажуть перший кримськотатарський повноформатний художній фільм про депортацію киримли "Хайтарма" режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Офіційну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, з 10 квітня в український прокат вийде драма "Киснева станція". Стрічка розповідає про життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.