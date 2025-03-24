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24 березня 2025, 07:57

Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 4 цивільних

24 березня 2025, 07:57
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Інгулець, Берислав, Новоолександрівка, Урожайне, Раківка, Новорайськ, Шляхове, Новоберислав, Надеждівка, Дудчани, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Костирка, Львове, Миколаївка, Наддніпрянське, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив і Тягинка.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили понівечили газову трубу, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, поранена мирна мешканка.

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