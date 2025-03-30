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30 березня 2025, 12:42

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла до 35, — Терехов

30 березня 2025, 12:42
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фото: ДСНС Харківщини
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Число потерпілих через масовану нічну атаку російських дронів на Харків збільшилося до 35 осіб. Окупанти били "шахедами" по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі міста

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, загарбники випустили по місту сім ударних БпЛА.

"Загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка. 35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Міський голова зазначив, що найпідступніший удар окупанти завдали по військовому шпиталю.

Ігор Терехов додав, що лише в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж і гуртожиток, де живуть ВПО.

"Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. Це наслідки тільки однієї ночі. Там, де руйнування найбільші, — у трьох мікрорайонах — уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах", — повідомив мер.

Холодногірський район також зазнав ударів. Поруйновані 32 приватні будинки, вибиті понад 120 вікон. Завтра там відкриють мобільний ЦНАП у 67-й школі.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська здійснили масовану атаку БпЛА на Харків. Влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Є жертви та десятки поранених, серед яких пʼятеро дітей віком від 5 до 17 років.

Станом на ранок повідомлялося, що через удари по Харкову та області дві людини загинули, ще понад 30 цивільних постраждали.

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