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24 березня 2025, 07:55

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені

24 березня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські війська протягом 23 березня здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог обстрілював 13 громад Сумської області. Загинули та поранені люди.

Росіяни завдавали ударів із мінометів, артилерії, РСЗВ, а також атакував дронами і ракетами.

Так, у Миропільській громаді в результаті обстрілу загинули дві цивільні особи, ще одна отримала поранення. Зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено приміщення навчального закладу.

У Юнаківській громаді також пошкоджено приватний будинок.

У Краснопільській громаді постраждали виробничі, адміністративні та складські приміщення, а також два автомобілі.

На трасі Р-46 "Харків – Охтирка" з боку території РФ здійснено удар баражуючим безпілотником. У результаті цього пошкоджено дорожнє покриття та автомобіль.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти бомбили та атакували мирних жителів Сумського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка. Зруйновані житлові будинки.

Раніше росіяни кілька діб поспіль атакували авіацією Краснопілля на Сумщині.

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