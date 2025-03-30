Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 30 березня
Протягом минулої доби, 29 березня, Сили оборони України знищили 1 510 російських загарбників, 14 танків, дві системи РСЗВ, 20 бойових броньованих машин, 56 артсистем, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить 914 тисяч солдат.
Нагадаємо, в ніч на 30 березня російська армія запустила по Україні одну ракету, 111 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 35 — локаційно втрачені.
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