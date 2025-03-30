Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині
Аерозвідники 4-го прикордонного загону продовжують ефективно нищити російських загарбників на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Протягом тижня пілоти підрозділів РУБпАК "Sky Lords" та "Quick death" за допомогою FPV-дронів відпрацьовували по ворожих укріпленнях.
"Знищили дві позиції, три місця укриття та одне місце запуску БПЛА противника. Також бійці цих підрозділів виявили та вразили FPV-дронами камеру відеоспостереження та транспортний засіб загарбників", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА.
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