Сили оборони розбили позиції та техніку окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Протягом тижня пілоти підрозділів РУБпАК "Sky Lords" та "Quick death" за допомогою FPV-дронів відпрацьовували по ворожих укріпленнях.

"Знищили дві позиції, три місця укриття та одне місце запуску БПЛА противника. Також бійці цих підрозділів виявили та вразили FPV-дронами камеру відеоспостереження та транспортний засіб загарбників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА.