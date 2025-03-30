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30 березня 2025, 08:05

Перехід на літній час: Укрзалізниця пояснила, як тепер курсують потяги

30 березня 2025, 08:05
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ілюстративне фото: УЗ
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У неділю, 30 березня, Україна перейшла на літній час. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках буде вказаний з урахуванням переведення стрілок годинника

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає RegioNews.

У компанії нагадали, що о 03:00 за київським часом стрілки годинника перевели на одну годину вперед.

"Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. Про механічні годинники доведеться подбати самим. А про поїзди подбали залізничники, їх час відправлення та прибуття у квитках вказано вже з урахуванням переведення стрілок годинника", — йдеться у повідомленні УЗ.

Нагадаємо, після масованої кібератаки онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову працюють стабільно.

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