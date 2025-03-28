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Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У столиці судитимуть колишню керівницю територіального відділення банку, яка перевипускала картки клієнтів без їх відома та знімала з них гроші. Відомо, що вона привласнила близько 400 тисяч гривень.

Як з'ясували правоохоронці, 51-річна жінка за власною ініціативою формувала пакети документів клієнтів Донецького відділення банку задля перевипуску їх платіжних карток, направляла їх в це управління, згодом активувала картки, вносила інформацію, яка засвідчує одержання картки її власником та отримувала доступ до рахунків. Як наслідок з рахунків клієнтів банку зникло майже 400 тис. гривень.

При цьому всі люди, чиї картки були перевипущені, живуть на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Тому вони не звертались до банківської установи. Махінації з їхніми документами помітила служба безпеки фінустанови та звернулась до правоохоронних органів. Співробітницю банку також звільнили з роботи.

Нагадаємо, в Києві судитимуть аферистів, які організували схему "інвестування в криптовалюту". В результаті вони ошукали інвесторів на пів мільйона гривень.