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30 березня 2025, 14:30

За тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 КАБів і 1000 ударних дронів, – Зеленський

30 березня 2025, 14:30
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ілюстративне фото: ДСНС України у Харківській області
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За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він заявив, що значну частину ворожих цілей вдалося збити воїнам ППО, мобільних вогневих груп та усіх задіяних для захисту неба підрозділів.

"Учорашній російський удар по Харкову, на жаль, забрав життя двох людей. Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранено. Усім надана необхідна допомога. Дякую нашим рятівникам та медикам, які щоденно працюють заради наших людей", — написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Росія затягує війну, і Україна надає партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується.

"Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей. Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. Стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення. Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня російська армія запустила по Україні одну ракету, 111 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 35 — локаційно втрачені.

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