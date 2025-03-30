Знищення логістики під Куп'янськом: Сили оборони спалили майже 40 російських вантажівок

фото: ДПСУ

Оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівного удару по логістиці окупантів на Куп'янському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"За останні кілька тижнів знищено сотні одиниць військового транспорту, що перевозили боєприпаси, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ворога. Як зникають 37 вантажівок — дивіться у відео!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА.