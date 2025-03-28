У Києві поліція відкрила три справи через інцидент біля Голосіївського ТЦК

фото: Національна поліція

Столичні правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за фактом інциденту з підозрілим автомобілем, який зупинився біля адміністративної будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає RegioNews.

Як зазначається, до столичної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі. Правоохоронці перевірили транспортний засіб – будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.

Під час перевірки з водієм мікроавтобусу, правоохоронці виявили невідповідність у його документах. Автомобіль вилучили.

Відомо, що водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень.

Раніше повідомлялось, що поліція оточила Голосіївський ТЦК у Києві.