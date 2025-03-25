Сотрудники СБУ и Нацполиции помогли "смотрящему" за Киевом Комарницкому сбежать за границу

иллюстративное фото: anticor.foundation

Сотрудники СБУ и Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины организовали побег за границу объявленного в розыск НАБУ эксдепутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Полицейские перевезли его в Румынию

Об этом заявил эксначальник Каменского и Криворожского районных управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области, ныне военнослужащий ВСУ Сергей Лукашов, передает RegioNews.

По его словам, накануне из-за этого случая свой пост потерял начальник ДСР в Закарпатской области полковник Сергей Химич.

"Два сотрудника местного ДСР по просьбе Киевских чекистов обратились к местным контрабандистам, чтобы они переправили Комарницкого за границу. Контрики это все сделали. Ну не могут же они отказать уважаемым полицейским. Но дальше все пошло не по плану. Руминские правоохранители изъяли у Комарницкого телефон, скачали с него информацию передали ее нашим набушникам", – утверждает Сергей Лукашов.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники НАБУ проводят следственные действия в отношении всех фигурантов этого дела.

"Полицейские десеровцы уже задержаны. В ближайшее время будет официальное подтверждение от НАБУ и я обнародую более подробную информацию об этих правоохранителях с конкретными фамилиями", – заявил Лукашов.

Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. Ему удалось сбежать за границу.

В расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

Также недавно журналисты Bihus.info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". Расследование дает понять, как коррупция в столице масштабна. В частности, речь идет о связях Дениса Комарницкого с депутатами разных фракций в Киевсовете, в частности "Удара" и "Батькивщины".

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне расследования НАБУ заявил, что в столице будет осуществлена "реорганизация в сфере градостроительства и земельных отношений".