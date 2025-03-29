За добу ЗСУ ліквідували 1740 окупантів і спалили 23 російські танки
За минулу добу російська армія втратила на фронті в Україні 1740 військових і понад чотири сотні одиниць техніки
Як передає RegioNews, про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що загальні втрати особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення досягли понад 914 230 осіб.
Крім цього захисникам вдалося знищити:
- танків ‒ 10478 (+23 за добу) од,
- бойових бронемашин ‒ 21796 (+34) од,
- артилерійських систем – 25451 (+64) од,
- РСЗВ – 1345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1122 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Нагадаємо, бійці ЗСУ знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів.
Окрім того, Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по позиціях російських окупантів у Торецьку, що на Донеччині.
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