Зеленський про нічну атаку РФ: Росія глузує з миротворчих зусиль світу

фото: Getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ глузує з миротворчих зусиль світу, бо досі не відчуває реального тиску

Про це він написав у Фейсбук, коментуючи нічну атаку росіян на Дніпро та інші міста, передає RegioNews.

За словами Зеленського, протягом вчорашнього вечора та ночі Росія атакувала Україну: більше ніж 170 дронів, із них понад 100 "шахедів". Масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

"На жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали", – зазначив глава держави.

Росія глузує з миротворчих зусиль світу – затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску.

"Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", – наголосив Зеленський

Нагадаємо, вдень в суботу, 29 березня, окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Було відомо про п'ятьох поранених.

Раніше повідомлялося, що вчора увечері в Дніпрі в результаті атаки "шахедів" загинули чотири людини і ще понад 20 отримали поранення. У місті знищено готельно-ресторанний комплекс, пошкоджено багато будинків і автомобілів.