Масштабна пожежа на Сумщині: росіяни атакували цивільну інфраструктуру

фото: ДСНС Сумщини

У ніч на 29 березня ворог атакував один із населених пунктів Охтирського району. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, вогонь охопив як житлові, так і нежитлові приміщення.

Під час ліквідації пожежі відбулися повторні атаки. Рятувальники встигли сховатися в укритті, однак уламками було пошкоджено пожежний автомобіль.

Після нормалізації ситуації вогнеборці повернулися до роботи та повністю ліквідували осередки займання.

На щастя, постраждалих немає.

Як повідомлялося, в Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.