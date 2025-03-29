Масштабна пожежа на Сумщині: росіяни атакували цивільну інфраструктуру
У ніч на 29 березня ворог атакував один із населених пунктів Охтирського району. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, вогонь охопив як житлові, так і нежитлові приміщення.
Під час ліквідації пожежі відбулися повторні атаки. Рятувальники встигли сховатися в укритті, однак уламками було пошкоджено пожежний автомобіль.
Після нормалізації ситуації вогнеборці повернулися до роботи та повністю ліквідували осередки займання.
На щастя, постраждалих немає.
Як повідомлялося, в Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.