Приліт балістики в Кривому Розі: у ДСНС показали наслідки атаки

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до семи

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфраструктурний об'єкт.

Окрім того, понівечено понад 20 автомобілів.



Нагадаємо, вдень в суботу, 29 березня, окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу. Було відомо про п'ятьох поранених.

Раніше повідомлялося, вчора увечері в Дніпрі в результаті атаки "шахедів" загинули чотири людини і ще понад 20 отримали поранення. У місті знищено готельно-ресторанний комплекс, пошкоджено багато будинків і автомобілів.