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29 березня 2025, 11:55

У Кривому Розі пролунав вибух: над місто підіймається дим

29 березня 2025, 11:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У суботу, 29 березня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", – написав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив удар по Кривому Рогу.

За його словами, попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю росіяни атакували Дніпро. В результаті атаки загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі – згорів елітний ресторанний комплекс.

Згодом міська влада оприлюднила фото наслідків.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 29 березня російська армія атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

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війна вибух Дніпропетровська область Кривий Ріг ракета російська армія
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