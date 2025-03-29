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Інспектори оштрафували популярний ресторан. Виявилось, що причина в табличці, яка не отримала дозвіл

Про це повідомляє Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР, передає RegioNews.

28 березня фахівці Управління контролю за благоустроєм опублікували повідомлення про адміністративний протокол на McDonald’s. Вони заявили, що вивіску на фасаді будівлі встановили без погодженого технічного паспорта. У результаті закладу рекомендують звернутися до управління архітектури Ужгородської міської ради.

Слід зазначити, що у мережі вже з'являлися новини про нові ресторани на Закарпатті. Зокрема, очікується, що з'явиться McDonald’s в Мукачево та Ужгороді.