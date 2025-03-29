Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову працюють після кібератаки

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У суботу, 29 березня, онлайн-сервіси "Укрзалізниці" з продажу квитків працюють "стабільно"

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів", – йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що черг біля вокзальних кас немає.

Кібератака на "Укрзалізницю": що відомо

Попередній технічний збій в системі "Укрзалізниці" стався 23 березня. Через це не можна було купити квитки онлайн. Відновлення тривало кілька днів.

Уже 27 березня компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки.

У п'ятницю, 28 березня, відбувся черговий збій у роботі електронної системи національного перевізника.