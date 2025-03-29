Показував статеві органи неповнолітнім: черкаські поліцейські встановлюють особу чоловіка

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У Черкасах триває розшук чоловіка, який, за словами очевидців, 28 березня демонстрував неповнолітнім непристойні жести та статеві органи

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

"До Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в районі Дахнівки у Черкасах невідомий чоловік показував неповнолітнім непристойні жести та статеві органи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очевидці звернулися на спецлінію 102. Однак вчоловік покинув місце ще до приїзду поліції.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного обліку. Особу порушника встановлюють працівники кримінальної поліції.

Нагадаємо, на Черкащині судили чоловіка, який напав на знайому.

Раніше на Київщині засудили чоловіка за розбійний напад на пенсіонерку. Відомо, що він погрожував жінці ножем.