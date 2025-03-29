На Волині авто збило пенсіонера на велосипеді: чоловік помер у лікарні
У Луцькому районі внаслідок ДТП загинув велосипедист. Поліція розпочала кримінальне провадження
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що автопригода трапилася 28 березня на автодорозі поблизу села Веснянка.
65-річний житель Колок, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, допустив наїзд на велосипедиста, 68-річного жителя міста Ківерці, який перетинав проїжджу частину.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та згодом помер у лікарні.
Транспортний засіб поліцейські вилучили. Водій був тверезий.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Київщині розслідують ДТП. Відомо, що водій збив двох пішоходів.
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