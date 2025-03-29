фото: Маріупольська міська рада

Партизани підпалили базу-стоянку російських окупантів, розташовану на правобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області

Про це повідомили у міській раді Маріуполя, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено боєприпаси загарбників.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, подія сталася ще 23 березня і тепер про неї можна розповісти.

"Наші партизани спалили базу-стоянку росіян в районі Правий берег. За "наводку" можемо подякувати двом кавказським "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місцерозташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ.

Окрім того, на Луганщині представники партизанського руху "АТЕШ" виявили імпровізований склад боєприпасів російських військових.