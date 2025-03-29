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29 березня 2025, 12:33

У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів із боєприпасами

29 березня 2025, 12:33
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фото: Маріупольська міська рада
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Партизани підпалили базу-стоянку російських окупантів, розташовану на правобережній частині тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області

Про це повідомили у міській раді Маріуполя, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено боєприпаси загарбників.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, подія сталася ще 23 березня і тепер про неї можна розповісти.

"Наші партизани спалили базу-стоянку росіян в районі Правий берег. За "наводку" можемо подякувати двом кавказським "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місцерозташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ.

Окрім того, на Луганщині представники партизанського руху "АТЕШ" виявили імпровізований склад боєприпасів російських військових.

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